УАФ отреагировала на иск Тимощука в арбитражный суд в Лозанне

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук намерен обжаловать решение Украинской ассоциации футбола.

Организация лишила предателя Украины всех наград и званий, ведь тот продолжает работать в российском зените.

"В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело по обжалованию Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно.

Напомним, КДК УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.д.) пожизненно (за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ); лишил Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Анатолия Тимощука и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Анатолий Тимощук обжаловал данное решение в Апелляционный комитет УАФ. АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив в силе решение КДК УАФ", - говорится в заявлении УАФ.

Ранее сообщалось, что Тимощук пытался получить румынское гражданство.

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