Алиев: Состояние Милевского стабилизируется
Александр навестил своего бывшего одноклубника.
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказался о состоянии здоровья своего экс-партнера по команде Артема Милевского.
По словам Алиева, нападающему предстоит длительный процесс реабилитации.
Читай также: "Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
"Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент - молодчик", - сказал Алиев в Instagram.
Напомним, Милевский был госпитализирован.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!