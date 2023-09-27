iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алиев: Состояние Милевского стабилизируется

Александр навестил своего бывшего одноклубника.
Сегодня, 14:18
Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88
Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказался о состоянии здоровья своего экс-партнера по команде Артема Милевского.

По словам Алиева, нападающему предстоит длительный процесс реабилитации.

Читай также: "Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

"Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент - молодчик", - сказал Алиев в Instagram.

Напомним, Милевский был госпитализирован.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

Статьи по теме

"Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах "Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют Алиев: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют
Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое
Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол
Помочь журналистам

Видео

Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол
ММА15:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:20
Хавбек клуба МЛС - о том, как остановить Месси: Нет никакой теории
Европа14:55
Экс-тренер Шахтера может возглавить Реал
Украина14:45
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт14:29
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина14:18
Алиев: Состояние Милевского стабилизируется
Киберспорт14:14
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт13:53
Футболистка Лиона подверглась оскорблениям из-за своей карточки в FC 24
Бокс13:48
Стало известно, при котором состоится бой Джошуа - Чжилей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK