Алиев: Состояние Милевского стабилизируется

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказался о состоянии здоровья своего экс-партнера по команде Артема Милевского.

По словам Алиева, нападающему предстоит длительный процесс реабилитации.

Читай также: "Никогда не считал деньги": Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

"Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент - молодчик", - сказал Алиев в Instagram.

Напомним, Милевский был госпитализирован.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!