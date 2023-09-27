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Дивіться "Динамо в кіно" в YouTube

Динамо Київ та компанія VBET запустили спільний YouTube-канал, де ми показуватимемо бекстейдж з життя улюбленої команди.
Сегодня, 17:04
Динамо в кіно / fcdynamo.kiev.ua
Динамо в кіно / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо в кіно" – перший епізод, в якому Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Попов, Бущан та Караваєв знялися в рекламному ролику та розповіли про свої акторські здібності.

У цьому випуску:

- Що дружина порадила Ярмоленку перед зйомками;

-Який бренд міг би рекламувати Бущана;

-Ярмола кинув виклик президенту;

-Караваєву придумали власне YouTube-шоу;

- Кіноролі для Дячука та Попова;

-Чому Шапаренко відмовив Левам на Джипі.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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