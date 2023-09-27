Дивіться "Динамо в кіно" в YouTube
Динамо Київ та компанія VBET запустили спільний YouTube-канал, де ми показуватимемо бекстейдж з життя улюбленої команди.
"Динамо в кіно" – перший епізод, в якому Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Попов, Бущан та Караваєв знялися в рекламному ролику та розповіли про свої акторські здібності.
У цьому випуску:
- Що дружина порадила Ярмоленку перед зйомками;
-Який бренд міг би рекламувати Бущана;
-Ярмола кинув виклик президенту;
-Караваєву придумали власне YouTube-шоу;
- Кіноролі для Дячука та Попова;
-Чому Шапаренко відмовив Левам на Джипі.
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