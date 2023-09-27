Днепр-1 вылетел из четырех турниров за сезон после первого же раунда

Днепр-1 в текущем сезоне является, вероятно, главным разочарованием украинского футбола.

Напомним, ранее днепровская команда стала первым украинских клубом, который принял участие и вылетел из всех трех еврокубков в течение одного сезона.

Также они стали первой командой, которая не записала ни одного матча на свой счет, сыграв все в тех же турнирах.

А теперь днепряне еще и вылетели из Кубка Украины, уступив Полесье в серии послематчевых пенальти. Таким образом, Днепр-1 вылетел из четырех турниров после первого же раунда.

С расписанием и результатами Кубка Украины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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