Днепр-1 вылетел из четырех турниров за сезон после первого же раунда
Главное разочарование года для украинских болельщиков.
Днепр-1 в текущем сезоне является, вероятно, главным разочарованием украинского футбола.
Напомним, ранее днепровская команда стала первым украинских клубом, который принял участие и вылетел из всех трех еврокубков в течение одного сезона.
Также они стали первой командой, которая не записала ни одного матча на свой счет, сыграв все в тех же турнирах.
А теперь днепряне еще и вылетели из Кубка Украины, уступив Полесье в серии послематчевых пенальти. Таким образом, Днепр-1 вылетел из четырех турниров после первого же раунда.
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