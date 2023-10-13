Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям

Главный тренер украинской сборной поговорил о спорте, политике и войне, которые оказались связаны в единое целое.

Недавно УЕФА все же отказался от своей идеи допустить сборные россии U-17 к соревнованиям под своей эгидой.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью для Радіо Свобода высказал свое мнение насчет того, что УЕФА планировал сделать.

"Я хочу напомнить первые дни войны, когда российские спортсмены были на больших соревнованиях. И я помню некоторые соревнования, где они попадали в объективы камер, попадали иногда на пьедестал, некоторые из них выходили со свастикой "Z", - сказал украинский специалист.

"Поэтому сейчас может быть то же самое. Нет разницы, в каком возрасте. Идет война. Если мы покажем, сколько детей пострадало от рашистской агрессии, а они сейчас говорят о детях (которых хотели допустить.), это впечатляющая цифра".

Источник: Getty Images

Ребров отметил, что нельзя разделять спорт и политику, так как они взаимосвязаны.

"Я считаю, что спорт – это и есть политика. В мире и в Европе многие знают и уважают людей, которые заслужили уважение в спорте. Поэтому эти имена на слуху".

"И я не знаю, кто популярнее – политики или спортсмены, которые сделали что-то для своей страны. Я никогда не говорил, что спорт вне политики. Очень важно, что когда идет война, то нет спорта вне политики. Все должны сплотиться и противостоять агрессору".

Напомним, что в пятницу, 13 октября, состоится пресс-конференция Сергея Реброва в преддверии матча отбора ЧЕ-2024 против сборной Северной Македонии. Тренер начнет общение с прессой в 17:30 по киевскому времени.

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