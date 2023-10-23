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Инсайдер сообщил, когда Шахтер назначит нового тренера

Дарио Срна не будет тренировать команду.
Сегодня, 16:20
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в ближайшее время получит нового главного тренера команды.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, "горняки" работают над назначением наставника.

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Решение по новому главному тренеру будет принято в течение следующих 24-48 часов. 

Напомним, с должности главного тренера Шахтера был уволен Патрик ван Леувен. Исполняющим обязанностей главного тренера стал Дарио Срна, который выиграл первую игру во главе команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарио Срна

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