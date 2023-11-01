В среду, 1 ноября, Черноморец встречался на своем поле с Зарей в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"Моряки" уверенно вышли в полуфинал национального кубка, одержав победу над соперником со счетом 4:1.

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После первого тайма одесская команда вела с преимуществом в два мяча благодаря дублю Андрея Штогрина. Во второй половине встречи Александр Васильев довел результат до разгромного, а Штогрин оформил хет-трик. Луганчане ближе к концу встречи сумели ответить только голом Эдуардо Герреро.

Вашему вниманию видео всех голов матча Черноморец - Заря в 1/4 финала Кубка Украины:

Черноморец - Заря 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 - Герреро, 80

Черноморец: Варакута - Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида 85), Путря - Васильев - Штогрин (Вакула 81), Шпорн, Кузик (Авагимян 78), Бадибанга (Дада 77) - Иеде (Бойчук 81)

Заря: Турбаевский - Джордан, Батагов, Яцик, Антюх (Горбач 46) - Данченко, Азиагбе (Чурко 46), Алефиренко (Кирюханцев 46), Мичин - Снурницин, Герреро (Венделл 80)

Предупреждения: Герреро, 30, Кирюханцев, 52.

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