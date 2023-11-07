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"Не мог думать о футболе": Судаков рассказал, как пережил начало полномасштабного вторжения рф

Георгий вспомнил первые месяцы после 24 февраля.
Сегодня, 14:46
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков в интервью The Guardian поделился воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения.

По словам украинца, он провел первую тренировку после 24 февраля лишь месяц спустя.

"Когда началась война, моя жена была на седьмом месяце беременности. Мы переехали к родителям в Киев и остались там. И когда были воздушные атаки, мы спускались в укрытие, но это не было надлежащее укрытие, потому что страна не была готова к этому полномасштабному вторжению.

Мы пошли прямо под дом, это было похоже на подземелье, и мы оставались там по часу, пока все не закончилось, а потом вместе вернулись в дом.

Это было очень опасное время. Мы считали Львов немного безопаснее. Обычно дорога туда занимала около пяти часов, но из-за войны нам понадобилось два дня, и нам пришлось остаться на ночь в другом городе.

Первый месяц я вообще не думал о футболе, меня волновала только безопасность жены и семьи. Первую тренировку я провел через месяц после вторжения. Но первый месяц было трудно думать о футболе или что-то другое. В конце концов, после родов жены, мы решили вернуться в Киев", - сказал Судаков.

Напомним, ранее Георгий рассказал, какие советы дал ему Мудрик после перехода в Челси.

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