Александрия может вернуть своего хавбека из-за океана
Денис Костышин может вернуться в Украину.
Александрия сделала необычный анонс своего первого зимнего новичка.
Украинский клуб поделился в Инстаграме ребусом, который болельщики довольно быстро расшифровали. Скорее всего, в клуб вернется Денис Костышин.
26-летний хавбек защищает цвета Эль-Пасо,который играет в американской UCL. В прошлом сезоне Денис отыграл 34 матча, в которых набрал семь результативных баллов.
С 1 января игрок станет свободным агентом, и, вероятно, снова вернется в Александрию.
Ранее также сообщалось, что Милевский впервые появился на публике после комы.
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