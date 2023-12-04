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Александрия может вернуть своего хавбека из-за океана

Денис Костышин может вернуться в Украину.
Сегодня, 20:37
Денис Костышин / Александрия
Денис Костышин / Александрия

Александрия сделала необычный анонс своего первого зимнего новичка.

Украинский клуб поделился в Инстаграме ребусом, который болельщики довольно быстро расшифровали. Скорее всего, в клуб вернется Денис Костышин.

26-летний хавбек защищает цвета Эль-Пасо,который играет в американской UCL. В прошлом сезоне Денис отыграл 34 матча, в которых набрал семь результативных баллов.

С 1 января игрок станет свободным агентом, и, вероятно, снова вернется в Александрию.

Ранее также сообщалось, что Милевский впервые появился на публике после комы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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