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Пятый игрок за два дня: Минай разорвал контракт с форвардом

Клуб попрощался с форвардом.
Сегодня, 16:19
Олег Вишневский / ФК Минай
Олег Вишневский / ФК Минай

Закарпатский Минай объявил о прекращении сотрудничества с форвардом команды Олегом Вишневским.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

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Вишневский выступал за Минай с лета 2021 года. За это время он провел 52 матча, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, вчера Минай покинули Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов и Игорь Солдат.

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Источник: ФК Минай
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай

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