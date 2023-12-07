Пятый игрок за два дня: Минай разорвал контракт с форвардом
Клуб попрощался с форвардом.
Закарпатский Минай объявил о прекращении сотрудничества с форвардом команды Олегом Вишневским.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
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Вишневский выступал за Минай с лета 2021 года. За это время он провел 52 матча, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.
Напомним, вчера Минай покинули Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов и Игорь Солдат.
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Источник: ФК Минай