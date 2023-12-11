"Сколько еще ждать?": игрок Александрии красивым жестом призвал вернуть пленных Азовстали

Родион Плакса отметился голом и правильным поступком на футбольном поле.

В рамках 17-го тура чемпионата Украины Александрия на выезде разгромила Металлист 1925 (3:0).

В составе гостевой команды второй гол забил полузащитник Родион Плакса. Во время празднования он продемонстрировал в камеру щитки с надписями в поддержку украинских воинов.

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"Верните наших героев Азовстали. Сколько еще ждать? 23 отряд морской охраны".

За это празднование игрок получил желтую карточку.

Ранее сообщалось, что чешкское издание предложило свой вариант "кровавой" олимпийской экипировки для россии и беларуси.

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