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Сразу после Лиги чемпионов: Шахтер огласил заявку на благотворительный матч в Японии

Украинский коллектив сыграет с Ависпа Фукуока.
Сегодня, 15:30
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер отправился в Японию, где проведет благотворительный матч.

Главный тренер украинской команды Марино Пушич огласил заявку на матч с Ависпа Фукуока.

  • Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.
  • Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.
  • Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.
  • Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

Шахтер прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря.

Напомним, Шахтер отправился в Лигу Европы после поражения от Порту в матче с восьмью голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

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