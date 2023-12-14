Сразу после Лиги чемпионов: Шахтер огласил заявку на благотворительный матч в Японии

Донецкий Шахтер отправился в Японию, где проведет благотворительный матч.

Главный тренер украинской команды Марино Пушич огласил заявку на матч с Ависпа Фукуока.

Вратари : Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.

: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский. Защитники : Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.

: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий. Полузащитники : Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук. Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

Шахтер прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря.

Напомним, Шахтер отправился в Лигу Европы после поражения от Порту в матче с восьмью голами.

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