Сразу после Лиги чемпионов: Шахтер огласил заявку на благотворительный матч в Японии
Украинский коллектив сыграет с Ависпа Фукуока.
Донецкий Шахтер отправился в Японию, где проведет благотворительный матч.
Главный тренер украинской команды Марино Пушич огласил заявку на матч с Ависпа Фукуока.
- Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.
- Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.
- Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.
- Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.
Шахтер прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря.
Напомним, Шахтер отправился в Лигу Европы после поражения от Порту в матче с восьмью голами.
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