Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: пятый четвертьфинал

ISPORT вместе с читателями выбирает красивейшую эмблему в Украине.

В украинском футболе на сегодняшний день существует 46 профессиональных клубов, которые выступают в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.

Изюминкой каждой команды является его логотип. Именно "лицо" клуба мы видим в играх и за пределами поля.

ISPORT решил разобраться, кто в Украине имеет самую красивую эмблему.

Ранее мы уже провели четыре четвертьфинала, победителями в которых стали львовский Рух, лого другого клуба из этого же города ФК Львов, второлиговая ЮКСА, а также донецкий Шахтер.

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

Четвертьфинал №5

По результатам жеребьевки, в пятом четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:

один представитель УПЛ - Кривбасс.

пять команд из Первой лиги – Виктория, Металлург З, Ингулец, Нива Бузова, Буковина.

четыре коллектива из Второй лиги - Дружба, Кудривка, Нива Винница, Чайка.

Настойчиво просим голосовать не из-за симпатий болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.

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