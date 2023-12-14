Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: третий четвертьфинал

В украинском футболе сейчас существует 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге. Каждый клуб особенный, как и их логотип. Именно "лицо" клуба мы видим прежде всего как в играх, так и за пределами поля.

ISPORT решил разобраться, кто в Украине имеет самую красивую эмблему.

Ранее мы уже провели три четвертьфинала, победителями в которых стали львовский Рух, лого другого клуба из этого же города ФК Львов, а также второголичная ЮКСА.

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

Четвертьфинал №4

По результатам жеребьевки, в третьем четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:

сразу пять представителей УПЛ - Заря, Минай, Верес, Ворскла и Шахтер

четыре команды из Первой лиги – Нива Тернополь, Эпицентр, Подолье и Мариуполь

и один коллектив из Второй лиги - Тростянец

Настойчиво просим голосовать не из-за симпатий болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.

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