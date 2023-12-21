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Карпаты выступили против участия в Суперлиге

Львовский коллектив не поддержал инновации.
Сегодня, 18:21
ФК Карпаты / fckarpaty.com.ua
ФК Карпаты / fckarpaty.com.ua

Карпаты ответили на решение Суда Европейского Союза о незаконной блокировке УЕФА и ФИФА создания Суперлиги.

"Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно УПЛ", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, Карпаты - первый украинский клубом, отреагировавший на решение Суда Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Карпаты Львов

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