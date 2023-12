Карпаты выступили против участия в Суперлиге

Карпаты ответили на решение Суда Европейского Союза о незаконной блокировке УЕФА и ФИФА создания Суперлиги.

"Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно УПЛ", - говорится в заявлении клуба.

We join the clubs that have already spoken out against the Super League and its participation. Our goal is solely the UPL 🇺🇦 https://t.co/q0rm0HrUba