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Один в Японию, другой в Шапекоэнсе: украинский клуб простился с бразильцами

Легионеры покинули украинский клуб.
Сегодня, 10:38
Маилтон / Шапекоэнсе
Маилтон / Шапекоэнсе

Харьковский Металлист, ныне выступающий в Первой лиге, покинули два бразильских легионера.

Центральный нападающий Матеус Пейшото, после полномасштабного вторжения россиян выступавший в арендах за разные команды, покинул клуб и перебрался в японскую Джубила Ивата.

Защитник Маилтон, также игравший в аренде, 2024-й год должен провести опять же в аренде – на этот раз в Шапекоэнсе.

Напомним, что 1 января трансферное окно открылось в некоторых странах мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер

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