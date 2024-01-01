Один в Японию, другой в Шапекоэнсе: украинский клуб простился с бразильцами

Харьковский Металлист, ныне выступающий в Первой лиге, покинули два бразильских легионера.

Центральный нападающий Матеус Пейшото, после полномасштабного вторжения россиян выступавший в арендах за разные команды, покинул клуб и перебрался в японскую Джубила Ивата.

Защитник Маилтон, также игравший в аренде, 2024-й год должен провести опять же в аренде – на этот раз в Шапекоэнсе.

Напомним, что 1 января трансферное окно открылось в некоторых странах мира.

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