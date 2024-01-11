Полесье рассталось со скандальным игроком, у которого были проблемы с полицией

Полесье объявило, что прекращает сотрудничество сразу с двумя игроками.

Среди них оказался и скандальный экс-нападающий Шахтера Владислав Вакула. Совсем недавно футболист влип в очередной скандал с неповиновением полицейским.

Вакула присоединился к Полесье летом 2022 года, провел за житомирям 17 матчей, в которых отличился одним голом. В этом сезоне был в аренде в Черноморце, но по итогу оказался не нужен обоим клубам.

Кроме Вакулы клуб покинул также Владислав Шаповалов, который играл за Полесье с 2021 года и был важным членом команды, когда та выиграла Первую лигу.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Зари сменил уже седьмой клуб.

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