iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем

Донецкий клуб назвал также причину данного решения.
Сегодня, 16:20
ФК Шахтер / fcshakhtar.com
ФК Шахтер / fcshakhtar.com

Сегодня, 21 января, должен был состояться товарищеский матч Шахтера с Лудогорцем.

Старт встречи был намечен на 16:30 по Киеву, однако игру в итоге отменили. Причиной этому стали плохие погодные условия.

При этом, завтра донецкий клуб сыграет Пюником. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с Степаненко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей
Шахтер продлил контракт с Степаненко Шахтер продлил контракт с Степаненко
Срна назвал цели Шахтера на оставшуюся часть сезона Срна назвал цели Шахтера на оставшуюся часть сезона
Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в аутсайдере чемпионата Турции Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в аутсайдере чемпионата Турции
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа17:27
Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента
Европа17:19
Наполи может усилиться полузащитником из АПЛ
Европа16:57
Моуринью может получить работу уже на будущей неделе
Биатлон16:55
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
Европа16:50
Хендерсон назвал причину ухода из чемпионата Саудовской Аравии
Биатлон16:40
Симон выиграла масс-старт в Антгольце, две украинки финишировали в топ-15
Украина16:30
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:20
Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем
Европа16:04
Клопп заявил, что у Ливерпуля не бывает провальных трансферов
Европа15:50
Стали известны условия перехода форварда Ювентуса в Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK