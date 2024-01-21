Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем

Сегодня, 21 января, должен был состояться товарищеский матч Шахтера с Лудогорцем.

Старт встречи был намечен на 16:30 по Киеву, однако игру в итоге отменили. Причиной этому стали плохие погодные условия.

❗️ Матч з «Лудогорцем» скасовано, 22 січня – гра з «Пюніком» ❗️



Спаринг, що мав відбутися сьогодні в Антальї, скасовано через несприятливі погодні умови.



У понеділок «Шахтар» проведе матч з «Пюніком». Гра розпочнеться о 14:30.#Shakhtar #ШахтарЛудогорець #ШахтарПюнік pic.twitter.com/16BR83cedx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 21, 2024

При этом, завтра донецкий клуб сыграет Пюником. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с Степаненко.

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