iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол Супряги помог Динамо разгромить клуб из Латвии

Киевляне не оставили шансов сопернику.
Сегодня, 18:48
Динамо - Лиепая / ФК Динамо Киев
Динамо - Лиепая / ФК Динамо Киев

В четверг, 8 февраля, киевское Динамо провело товарищеский матч с Лиепаей в рамках подготовки ко второй части сезона.

Подопечные Александра Шовковского дважды пропустили, но отправили в ворота соперника пять голов.

Читай также: Ярмоленко заявил о желании сыграть на Олимпийских играх

Одним из авторов взятия ворот стал нападающий Владислав Супряга.

Динамо (Киев) - Лиепая (Латвия) - 5:2
Голы: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваев (48), Ванат (66) - Каирмани (18), Силагадзе (44).

Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Биловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малыш, 63), Дубинчак (Вивчаренко, 63), Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63), Караваев (Кабаев, 63), Бенито (Волошин, 63), Царенко (Буяльский, 46), Супряга (Ванат, 63).

Ранее сообщалось, что Шахтер сыграл вничью в заключительном спарринге перед Марселем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
Матч с россиянами не помешал: Слован объявил о подписании вингера Динамо Матч с россиянами не помешал: Слован объявил о подписании вингера Динамо
Динамо в скучном матче проиграло Левски Динамо в скучном матче проиграло Левски
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Чехии смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Бокс21:24
Президент Федерации бокса Украины подал в отставку
Бокс21:18
Климас: Ломаченко победил Лопеса и Хейни
НБА21:00
ТОП-1 драфт-пики и олл-стары: НБА объявила участников конкурса умений звездного уик-энда-2024
Украина20:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
НБА20:49
Обмены НБА: Карри перешел в Шарлотт, команды провели первый трехсторонний трейд вечера
Украина20:40
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа20:30
"Тренировки станут более сложными": Ювентус вручил особый подарок легендарному Майку Тайсону
Олимпийские виды20:15
Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: Середа и Болюх завоевали "бронзу" в прыжках с 10-метровой вышки
Олимпийские игры20:11
Середа и Болюх - бронзовые призеры чемпионата мира по водным видам спорта
Лига наций19:50
Группа смерти в Лиге А, неожиданный соперник для Англии: результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK