Гол Супряги помог Динамо разгромить клуб из Латвии

В четверг, 8 февраля, киевское Динамо провело товарищеский матч с Лиепаей в рамках подготовки ко второй части сезона.

Подопечные Александра Шовковского дважды пропустили, но отправили в ворота соперника пять голов.

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Одним из авторов взятия ворот стал нападающий Владислав Супряга.

Динамо (Киев) - Лиепая (Латвия) - 5:2

Голы: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваев (48), Ванат (66) - Каирмани (18), Силагадзе (44).

Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Биловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малыш, 63), Дубинчак (Вивчаренко, 63), Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63), Караваев (Кабаев, 63), Бенито (Волошин, 63), Царенко (Буяльский, 46), Супряга (Ванат, 63).

Ранее сообщалось, что Шахтер сыграл вничью в заключительном спарринге перед Марселем.

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