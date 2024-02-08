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Шахтер сыграл вничью в заключительном спарринге перед Марселем

"Горняки" не обыграли представителя Польши.
Сегодня, 18:34
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 8 февраля, Шахтер провел два спарринга на зимних сборах.

Вторым соперником "горняков" стала Лехия из Гданьска. Команды обменялись голами и сыграли вничью.

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Лехия – Шахтер – 1:1
Голы: Сезоненко, 71 - Зубков, 65

Отметим, что для Шахтера это был последний матч на зимних сборах перед стартом в плей-офф Лиги Европы. Напомним, 15 февраля Шахтер сыграет против Марселя в Лиге Европы.

Сегодня дончане также обыграли команду из Туркменистана.

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