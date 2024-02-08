Шахтер в товарищеском матче обыграл команду из Туркменистана

В четверг, 8 февраля, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Аркадагом. Матч завершился победой донецкого клуба со счетом 4:1.

Команды в первом тайме обменялись голами, однако украинский клуб все же сумел выйти вперед после удачной реализации 11-метрового от Георгия Гочолейшвили.

Довести счет до разгромного смогли Эгиналду и Педриньо. Для донецкого клуба данная победа стала третьей в рамках сборах перед стартом чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями.

Шахтер – Аркадаг 4:1

Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31

Стартовый состав Шахтера: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.

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