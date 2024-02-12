Динамо минимально обыграло чемпиона Латвии в спарринге

В понедельник, 12 февраля, Динамо Киев провело товарищеский матч с рижским РФШ.

Победитель противостояния определился благодаря одному голу, автором которого стал Николай Шапаренко.

Полулазащитник киевлян мастерски реализовал пенальти.

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Примечательно, что Динамо нанесло только один удар в створ ворот за матч.

Динамо - РФШ 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен.)

Динамо провело седьмой матч на сборах в Турции. До этого киевляни потерпели три поражения (от Балкани, Легии и Левски), разгромила Пахтакор и Лиепаю и сыграли вничью со Шкендией.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы.

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