iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо минимально обыграло чемпиона Латвии в спарринге

.Подопечные Александра Шовковского добыли третею победу.
Сегодня, 17:54
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

В понедельник, 12 февраля, Динамо Киев провело товарищеский матч с рижским РФШ.

Победитель противостояния определился благодаря одному голу, автором которого стал Николай Шапаренко.

Полулазащитник киевлян мастерски реализовал пенальти.

Читай также: Северомакедонский клуб арендовал легионера Динамо

Примечательно, что Динамо нанесло только один удар в створ ворот за матч.

Динамо - РФШ 1:0
Гол: Шапаренко, 69 (пен.)

Динамо провело седьмой матч на сборах в Турции. До этого киевляни потерпели три поражения (от Балкани, Легии и Левски), разгромила Пахтакор и Лиепаю и сыграли вничью со Шкендией.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы
Гол Супряги помог Динамо разгромить клуб из Латвии Гол Супряги помог Динамо разгромить клуб из Латвии
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:26
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi выпали с ТОП-5, Monte опустились на одно место
Украина20:25
Возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике
Украина20:03
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
ММА19:51
Макгрегор: Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом
Европа19:30
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа19:19
В Тоттенхэме не боятся ухода главного тренера в Ливерпуль
18:57
Экстра-лига по футзалу: Сокол обыграл ХИТ, Кардинал перевернул матч с Рятувальником
Европа18:51
Хави может досрочно покинуть Барселону
Бокс18:43
Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи
Европа18:21
В Барселоне высказались по поводу слухов о приглашении тренера Спортинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK