Динамо минимально обыграло чемпиона Латвии в спарринге
В понедельник, 12 февраля, Динамо Киев провело товарищеский матч с рижским РФШ.
Победитель противостояния определился благодаря одному голу, автором которого стал Николай Шапаренко.
Полулазащитник киевлян мастерски реализовал пенальти.
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Примечательно, что Динамо нанесло только один удар в створ ворот за матч.
Динамо - РФШ 1:0
Гол: Шапаренко, 69 (пен.)
Динамо провело седьмой матч на сборах в Турции. До этого киевляни потерпели три поражения (от Балкани, Легии и Левски), разгромила Пахтакор и Лиепаю и сыграли вничью со Шкендией.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы.
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