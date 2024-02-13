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Динамо завершило вничью спарринг с одноименной командой из Тбилиси

Украинский и грузинский соперники разошлись безголевым миром.
Сегодня, 18:29
Команды сыграли вничью 0:0 / ФК Динамо Киев
Команды сыграли вничью 0:0 / ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 февраля, киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции провело очередной контрольный матч, в котором встретилось с Динамо Тбилиси.

Противостояние прошло под сильным ливнем, что помешало командам создать много острых моментов, и завершилось нулевой ничьей.

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Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0

Динамо Киев: Бущан (Нещерет, 46), Караваев (Гусев, 73), Михавко, Попов (Сирота, 73), Вивчаренко (Дубинчак, 73), Бражко, Шапаренко (Царенко, 35; Дячук, 73), Волошин (Бенито, 67), Кабаев (Диалло, 73), Буяльский (Пономаренко, 73), Ванат (Супряга, 73).

Динамо Тбилиси (стартовый состав): Макацария, Каландадзе, Кике Лопес, Акпудже, Майсурадзе, Романовски, Ломинадзе, Симон, Сихарулашвили, Оскар Сантис, Акила.

Предупреждения: Бражко (16), Волошин (63) - Майсурадзе (32), Ломинадзе (39), Иобашвили (85).

Напомним, что в предыдущем спарринге Динамо одержало минимальную победу над чемпионом Латвии.

Также на тренировочном сборе киевская команда еще должна провести товарищеские матчи с молдавскими Петрокубом и Шерифом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Динамо Тбилиси

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