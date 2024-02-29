Стало известно, за сколько Заря продала Русина в Чемпионшип

Украинский нападающий Назарий Русин осенью прошлого года перешел из Зари в Сандерленд, который выступает во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.

Как сообщает ТаТоТаке, трансфер 25-летнего игрока обошелся английскому клубу в 2.5 миллиона евро.

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В соглашении прописано условие, что Заря получит от будущей продажи футболиста 15% от суммы трансфера.

В текущем сезоне Русин провел за Сандерленд 19 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ хочет подписать Лунина.

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