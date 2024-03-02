Бущан стал пятым вратарем-капитаном Динамо за все время Независимости Украины

Примечательно, что это событие в жизни Георгия произошло под руководством второго голкипера из данного рейтинга.

В субботу, 2 марта, в Киеве местное Динамо принимало одесский Черноморец в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Шовковского завоевала победу со счетом 1:0. Исход поединка решил гол Владимира Шепелева.

"Бело-синие" вышли на эту игру с Георгием Бущаном в качестве капитана. Как сообщает официальный сайт киевлян, 29-летний игрок впервые в своей карьере вывел Динамо на поле с капитанской повязкой на руке.

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К тому же, Бущан стал лишь пятым вратарем-капитаном Динамо за все время Независимости Украины.

Дебютные матчи вратарей-капитанов Динамо:

Игорь Кутепов - 01.09.1992 (7:0 против Сокола, Кубок Украины) Александр Шовковский - 28.10.2000 (2:0 против Мариуполя, чемпионат Украины) Виталий Рева - 01.09.2002 (0:0 против Кривбасса ,чемпионат Украины) Денис Бойко - 17.06.2020 (2:0 против Миная, Кубок Украины) Георгий Бущан - 02.03.2024 (1:0 против Черноморца, чемпионат Украины)

Напомним, что в ближайшее время киевское Динамо не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров в лице Виталия Буяльского.

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