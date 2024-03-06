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Африканский футболист Шахтера пообещал выучить украинский язык

Мироши указал сроки, когда он заговорит на украинском.
Сегодня, 09:53
Новатус Мироши / ФК Шахтер Донецк
Новатус Мироши / ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Новатус Мироши заявил, что в ближайшие месяца выучит украинский язык.

По словам 21-летнего игрока из Танзаии, он понимает речь украинцев, но заговорить пока трудно.

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"Не то, чтобы я выучил язык, но понимаю, что говорят люди. Они удивляются, когда я реагирую соответственно. Все радуются за меня, что я понимаю просьбы и наставления.

Стараюсь учиться так быстро, как могу, ведь очень важно общаться со всеми. Буду делать все возможное, и уже через несколько месяцев постараюсь общаться на украинском".

Наопмним, Мироши играет за Шахтер на правах аренды из бельгийского Зюльте-Варегема до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету шесть матчей.

Ранее Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер сильнейшим в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Новатус Мироши

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