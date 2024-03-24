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"Такого не должно быть": Ротань озвучил проблему олимпийской сборной Украины

Наставник команды рассказал о кадровой ситуации.
Сегодня, 16:32
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань перед товарищеским матчем с Японией, который состоится 25 марта, высказался о подготовке команды к выступлению на Играх-2024 в Париже.

"Сейчас мы начинаем подготовку к Олимпийским играм. И нам важно подготовиться к ним как можно качественнее. Поэтому игра со сборной Японии очень полезна. Наш соперник - очень качественная команда. Мы просматривали ее матчи. Хочу пожелать этой сборной попасть на Олимпийские игры. Мы будем болеть за них, а, возможно, и будем вместе в одной группе".

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"Наша нация, и футболисты в частности - максималисты. Успех нашей олимпийской сборной для нас очень важный шаг вперед. Мы впервые попали на Олимпийские игры, и у нас еще нет опыта выступлений там. Для нашей страны это очень важно, но еще важнее подготовиться к Играм и хорошо себя показать. У нас действительно сильная сборная. Единственная проблема на сегодняшний день, которую я вижу, это то, что не все украинские клубы готовы отпускать игроков. Такого не должно быть, ведь это престиж нашей страны - особенно в такое время. Будем стараться улучшить нашу игру, ведь есть еще куда развиваться.

Ситуация у нас такая, что наша первая сборная выступает в квалификации Евро-2024, и в ней есть игроки олимпийской сборной, которых мы бы хотели видеть на Играх. К тому же, молодежная сборная сейчас будет играть важный матч отбора европейского первенства против Азербайджана. Так что поединок с Японией - наверное, третий в приоритете, ведь это товарищеский матч. Несмотря на это, для нас он очень важен. У нас есть ребята, которые не задействованы в официальных матчах и впервые попали в олимпийскую команду. Поэтому возможность поехать на Олимпийские игры - это для них большой шанс, и они на этом сконцентрированы", - приводит слова Ротаня пресс-служба УАФ.

Ранее Ротань отреагировал на жеребьевку Олимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Сборная Украины Руслан Ротань Олимпиада-2024

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