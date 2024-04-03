Шахтер - Черноморец 4:1: обзор матча и результат игры 03.04.2024
В среду, 3 апреля, в рамках полуфинала Кубка Украины Шахтер встречался с Черноморцем. Матч завершился победой донецкого клуба со счетом 4:1.
Героем данной игры стоить признать хавбека "горняков" Георгия Судакова, который отличился дублем и отдал один ассист.
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Украинский полузащитник выдал результативную передачу на 12-й минуте, а сам поразил ворота Даниила Варакуты 52 и 79 минутах.
В свою очередь гости смогли ответить лишь одним забитым мячом от Андрея Штогрина еще в середине первого тайма.
Таким образом Шахтер вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем пары Полесье - Ворскла.
Статистика матча Шахтер - Черноморец полуфинала Кубка Украины
Шахтер - Черноморец 4:1
Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44 пенальти, Судаков, 52, 79 - Штогрин, 18
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 11 - 3
Угловые: 3 - 3
Атаки: 101 - 84
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналду (Степаненко, 68), Крыськив, Судаков (Марлон, 81), Сикан (Траоре, 68), Азаров (Педриньо, 46), Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин (Зубков, 68).
Черноморец: Варакута, Салюк, Гучек (Шаповал, 85), Путря, Васильев, Ермаков, Авагимян, Брагару (Огиря, 85), Бадибанга (Альваренга, 85), Бойчук (Иеде, 85), Штогрин.
Предупреждение: Азаров (16) – Бадибанга (45+1).
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