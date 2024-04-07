Буяльский и Царенко вернулись в общую группу Динамо
Оба полузащитника готовы принять участие в ближайшем матче УПЛ.
Тренерский штаб Динамо снова может рассчитывать на полузащитников Виталия Буяльского и Антона Царенко.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, оба игрока после травм приступили к тренировкам без ограничений в общей группе.
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Буяльский и Царенко вместе с командой готовились к ближайшему матчу "бело-синих" против черкасского ЛНЗ, который состоится в понедельник, 8 апреля.
Также еще один центральный полузащитник Владимир Шепелев должен вернуться в общую группу через несколько дней.
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