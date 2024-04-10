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Футбол

В Сети появилось видео, как в Харькове футболисты-любители застали ракетный удар в Харькове

"Футбол вне палитики".
Сегодня, 10:55
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В Интернете активно распространяется видео, как в Харькове местные футболисты застали ракетный удар.

Видео показывает, как люди пытаются жить своими жизнями, пока город находится под ежедневными обстрелами террористов.

Видео набрало немало реакций от пользователей, которые довольно метко отметили, что вот так и выглядит футбол вне политики.

Ранее глава УЕФА объяснил, почему не отстранили белорусь.

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