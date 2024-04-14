"Четыре перелома": Будковский поделился деталями о своей жуткой травме

Филипп Будковский получил страшную травму в игре с Минаем, которая выбила его из игры как минимум до конца сезона.

Форвард Полесья поделился деталями своего ужасающего повреждения, рассказав, что ему диагностировали четыре разных перелома.

"Сейчас есть хотя бы время уделить внимание детям, а то меня дома почти нет.

Состояние после травмы немного уже лучше, хотя болевые ощущения еще бывают. Когда зеваешь или чихаешь, то в поврежденных местах хрустит. Все-таки четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти. Да и зубы еще не отходят. Но ничего, держимся", - рассказал форвард в комментарии изданию Sport.ua

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