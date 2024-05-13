iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо квалифицировалось в Лигу чемпионов

Столичный гранд выиграл серебряные медали УПЛ.
Сегодня, 16:02
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо завоевало серебряные медали по итогам розыгрыша Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Подопечные Александра Шовковского стали вторыми в таблице после того, как криворожский Кривбасс, который претендентовал на вторую строчку, проиграл в домашнем поединке Полесью (0:1). "Бело-синие" опережают соперника на девять очков за два тура до конца.

Читай также: Шахтер - чемпион Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24

Благодаря своему результату Динамо квалифицировалось в Лигу чемпионов, где стартует со второго отборочного раунда.

Отметим, что недавно Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс и Полесье доиграют матч, Колос примет ЛНЗ, Заря встретится с Вересом УПЛ: Кривбасс и Полесье доиграют матч, Колос примет ЛНЗ, Заря встретится с Вересом
Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского
Гол Судакова с пенальти принес Шахтеру победу над Динамо и досрочное чемпионство Гол Судакова с пенальти принес Шахтеру победу над Динамо и досрочное чемпионство
Шахтер - Динамо: прогноз на матч чемпионата Украины 11.05.2024 Шахтер - Динамо: прогноз на матч чемпионата Украины 11.05.2024
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Украина19:24
Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех
Бокс18:55
"Это не удар головой": Фьюри о стычке своего отца с командой Усика
Европа18:50
Жиру сообщил, что покидает Милан
Бокс18:37
"Большой шкаф громко падает": член команды Усика, которого ударил отец Фьюри
Европа18:34
Манчестер Юнайтед отменил традиционный праздничный ужин из-за результатов команды
Бокс18:21
Отец Фьюри объяснил, почему ударил представителя команды Усика
Европа18:15
Ювентус решил расстаться с главным тренером - источник
Бокс18:12
"Шаг назад!": стала известна реакция Усика на провокацию команды Фьюри
Бокс17:50
"Шоу клоунов": Джейк Пол отреагировал на потасовку команд Усика и Фьюри
Киберспорт17:47
Известный украинский футболист создал свою киберспортивную команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK