Киевское Динамо завоевало серебряные медали по итогам розыгрыша Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Подопечные Александра Шовковского стали вторыми в таблице после того, как криворожский Кривбасс, который претендентовал на вторую строчку, проиграл в домашнем поединке Полесью (0:1). "Бело-синие" опережают соперника на девять очков за два тура до конца.

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Благодаря своему результату Динамо квалифицировалось в Лигу чемпионов, где стартует со второго отборочного раунда.

Отметим, что недавно Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского.

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