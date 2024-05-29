iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок тернопольской Нивы погиб, защищая Украину

Роман Сорока умер в возрасте 46 лет.
Сегодня, 00:05

Экс-защитник тернопольской Нивы Роман Сорока погиб в возрасте 46 лет, защищая Украину.

О смерти своего отца сообщил сын Романа Степан Сорока в своем Instagram.

Читай также: На войне против российских оккупантов погиб фанат Динамо

«Я пока не могу этого понять и принять. Ты был лучшим папой, другом, советчиком. Ты был человеком, на которого я всю жизнь равнялся и буду продолжать это делать. Спасибо тебе за тебя, спасибо тебе за меня, за все мои навыки, за все мои победы, я все благодарю тебя. Ты Человек с большой буквы, ты настоящий папа, ты чистый патриот своего государства и за него положил свою жизнь", - написал Степан Сорока.

Отметим, что Роман выступал за тернопольскую Ниву в сезоне-2000/01. Также он поиграл за любительские коллективы своей области.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

Статьи по теме

Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну
На войне против российских оккупантов погиб фанат Динамо На войне против российских оккупантов погиб фанат Динамо
"С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции "С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции
"Мы, украинцы, талантливая нация": Кличко поддержал Усика перед поединком с Фьюри "Мы, украинцы, талантливая нация": Кличко поддержал Усика перед поединком с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:50
Клуб из Саудовоской Аравии помешал Манчестер Сити продлить контракт с одним из лидеров
Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK