Экс-игрок тернопольской Нивы погиб, защищая Украину

Экс-защитник тернопольской Нивы Роман Сорока погиб в возрасте 46 лет, защищая Украину.

О смерти своего отца сообщил сын Романа Степан Сорока в своем Instagram.

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«Я пока не могу этого понять и принять. Ты был лучшим папой, другом, советчиком. Ты был человеком, на которого я всю жизнь равнялся и буду продолжать это делать. Спасибо тебе за тебя, спасибо тебе за меня, за все мои навыки, за все мои победы, я все благодарю тебя. Ты Человек с большой буквы, ты настоящий папа, ты чистый патриот своего государства и за него положил свою жизнь", - написал Степан Сорока.

Отметим, что Роман выступал за тернопольскую Ниву в сезоне-2000/01. Также он поиграл за любительские коллективы своей области.

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