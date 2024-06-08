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Шахтер может усилить состав бразильским защитником

Донецкий клуб нацелился на лидера Крузейро.
Сегодня, 00:33
Педрао / UOL Esporte
Педрао / UOL Esporte

Центральный защитник Крузейро Педрао заинтересовал донецкий Шахтер. Об этом сообщает издание UOL.

В последние недели клуб изучал ситуацию 20-летнего игрока, скауты посетили матч, где он забил гол. "Горняки" планируют сделать официальное предложение летом.

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Контракт Педрао с Крузейро истекает 30 июня 2025 года, но договоренности о его продлении пока нет. Если до января контракт не будет продлен, он сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом.

В свою очередь руководство бразильской команды знает об интересе украинской команды и запланировало встречу с игроком.

Педрао также интересуются клубы из Португалии, Дании и Швейцарии. В начале года Крузейро отклонил предложения из Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер крузейро

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