Голкипер Днепра-1 покинул команду

Вратарь Днепра-1 Яков Кинарейкин сообщил, что покидает команду.

Об этом 20-летний вратарь написал у себя в Instagram.

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"Спасибо Днепру-1 за все. Благодарю каждого днепрянина за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце", - написал голкипер.

Отметим, что в минувшем сезоне Кинарейкин провел за Днепр-1 во всех турнирах 14 матчей, в которых пропустил 21 гол, а в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее полузащитник Днепра-1 Богдан Леднев также сообщил, что покидает команду.

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