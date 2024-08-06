Игрок олимпийской сборной Украины сменил Черноморец на Металлист 1925

Металлист 1925 объявил о подписании центрального защитника Черноморца и олимпийской сборной Украины Владимира Салюка.

22-летний футболист подписал с харьковским клубом, представляющим в нынешнем сезоне Первую лигу, контракт на четыре года.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

В своей новой команде защитник будет выступать под 13-м номером, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, в прошлом сезоне Салюк провел за Черноморец 30 матчей во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.

На Олимпиаде-2024 защитник принял участие в двух поединках и во втором туре группового этапа в игре с Марокко (2:1) получил красную карточку.

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