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Кварцяный раскритиковал футболистов Шахтера - больше всего досталось экс-форварду Аякса

Виталий Владимирович не подбирал слов, описывая игру "горняков" в нынешнем сезоне.
Сегодня, 10:34
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер неуверенно приступил к новому сезону. Подопечные Марино Пушича смогли набрать лишь шесть турнирных пунктов за четыре сыгранных матча в УПЛ.

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"Горняки" обыграли Ворсклу (5:0) и Левый Берег (1:0), а также уступили Полесье (1:0) и Александрию (4:3). Матч шестого тура с криворожским Кривбассом не был доигран из-за тревоги.

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный стал одним из многих, кто раскритиковал Шахтер за слабую игру, пройдясь по персоналиям:

"С каждым годом игра донецкой команды становится все менее перспективной. Если брать пиар, то они топ. Но у Шахтера уже перебор с пиаром. Они подписывают в Бразилии новых Виллианов, Тайсонов и Тейшейров, но по уровню они даже на десятую часть до предварительных не дотягивают.

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От футболистов Шахтера завышены надежды, поэтому они начинают думать, что уже звезды. Но на поле этого не чувствуется. Не лучшим образом действует сейчас Ризнык, хотя он неплохой вратарь. Оборона – вообще неуверенная. В Шахтере нет в защите и на воротах игроков международного уровня.

Источник: ФК Шахтер Донецк

В полузащите только Судаков иногда себя проявляет, все остальные… Степаненко - профессионал, "рыгает" на поле за всех, но через возраст он уже сдает. А без него Шахтер вообще беспомощный", - заявил Виталий Владимирович.

Отдельно Кварцяный оценил нападение донецкой команды, не подбирая слов по поводу игры Трароре, который перебрался в Украину из амстердамского Аякса:

Источник: ФК Шахтер Донецк

"В атаке у них нет топового нападающего! Траоре - это нападающий уровня Первой лиги, Сикан - нестабильный. Наверное, Шахтер слушает агентов и берет непонятных игроков в атаку", - цитирует Кварцяного портал Украинский футбол.

Напомним, следующий матч в УПЛ подопечные Марино Пушича проведут 14 сентября, где соперником "горняков" станут львовские Карпаты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Кварцяный ФК Шахтер

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Кварцяный раскритиковал футболистов Шахтера - больше всего досталось экс-форварду Аякса
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