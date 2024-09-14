Ротань оценил игру Александрии против Оболони - сенсационный лидер УПЛ впервые в сезоне потерял очки

Александрия успешно начала новый сезон УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня одержали четыре победы в четырех стартовых турах. Однако уже в пятом туре александрийцы впервые в сезоне потеряли очки, расписав ничью с ФК Оболонь (0:0).

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Главный тренер кировоградской команды Руслан Ротань подвел итоги матча, заявив, что это была самая плохая игра Александрии в сезоне:

"Оболонь билась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, самый плохой наш в сезоне. Много ошибок, очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало выходить, то уже поздно. Я говорил, что мы сейчас раздражитель, все на нас настраиваются.

И нужно быть более агрессивными в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в плоскость. О чем здесь говорить. Была пауза, у нас нет сборников. Нужно смотреть на себя в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другое настроение, к чему мы не были готовы", – цитирует Ротаня УПЛ ТВ.

Напомним, Александрия продолжает лидировать в УПЛ. У подопечных Ротаня есть 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных туров.

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