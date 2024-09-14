iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ротань оценил игру Александрии против Оболони - сенсационный лидер УПЛ впервые в сезоне потерял очки

Руслан Петрович подверг критике игру своих подопечных.
Сегодня, 10:10
Руслан Ротань
Руслан Ротань

Александрия успешно начала новый сезон УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня одержали четыре победы в четырех стартовых турах. Однако уже в пятом туре александрийцы впервые в сезоне потеряли очки, расписав ничью с ФК Оболонь (0:0).

Читай также: Александрия не смогла одолеть Оболонь в матче первой и последней команд УПЛ

Главный тренер кировоградской команды Руслан Ротань подвел итоги матча, заявив, что это была самая плохая игра Александрии в сезоне:

"Оболонь билась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, самый плохой наш в сезоне. Много ошибок, очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало выходить, то уже поздно. Я говорил, что мы сейчас раздражитель, все на нас настраиваются.

И нужно быть более агрессивными в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в плоскость. О чем здесь говорить. Была пауза, у нас нет сборников. Нужно смотреть на себя в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другое настроение, к чему мы не были готовы", – цитирует Ротаня УПЛ ТВ.

Напомним, Александрия продолжает лидировать в УПЛ. У подопечных Ротаня есть 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных туров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Ротань ФК Олександрия

Статьи по теме

Маркевич похвалил Ротаня за уверенный старт Александрии в УПЛ Маркевич похвалил Ротаня за уверенный старт Александрии в УПЛ
Ротань озвучил амбициозные цели Александрии на сезон УПЛ после победы над ЛНЗ Ротань озвучил амбициозные цели Александрии на сезон УПЛ после победы над ЛНЗ
Тренер сборной Украины будет работать с Ротанем в Александрии Тренер сборной Украины будет работать с Ротанем в Александрии
Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа13:06
Де Росси оценил готовность Довбика к матчу против Дженоа в Серии А
12:55
ЧМ-2024 по футзалу: Парагвай - Коста-Рика, Хорватия - Таиланд, Бразилия - Куба
Бокс12:38
Дюбуа сделал грозное послание для Джошуа перед чемпионским боем
Бокс12:12
Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева
Теннис12:10
Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером
Европа11:45
Бывший вратарь сборной Италии оценил бомбардирские способности Довбика: Думаю, забьет 15 голов
Киберспорт11:44
The International: онлайн трансляция четвертьфиналов нижней сетки и финала верхней
ММА11:32
Чендлер назвал нового соперника вместо Макгрегора
Бокс11:08
Усик или Фьюри: Тедди Атлас назвал лучшего боксера мира
Европа11:06
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK