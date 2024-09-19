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Шахтер снизил цену на Судакова после провального старта сезона

"Горняки" рассчитывают получить 55-60 миллионов евро.
Сегодня, 14:55
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков слабо начал новый сезон. Футболист не демонстрирует уровень, на котором провел прошлый сезон. Некоторые специалисты и болельщики откровенно критикуют его.

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Как сообщает журналист Экрем Конур, "горняки" готовы продать футболиста сборной Украины за 55-60 миллионов евро. Раньше его оценивали в 100 миллионов.

По информации источника, "горняки" отклонили предложение от Наполи в размере 40 миллионов евро, потому что верят, что 22-летний футболист подорожает после матчей Лиги чемпионов.

Напомним. Вчера, 18 сентября, Шахтер сыграл вничью с итальянской Болоньей в Лиге чемпионов, а Судаков не реализовал пенальти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков ФК Шахтер Донецк

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