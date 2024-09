Шахтер снизил цену на Судакова после провального старта сезона

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков слабо начал новый сезон. Футболист не демонстрирует уровень, на котором провел прошлый сезон. Некоторые специалисты и болельщики откровенно критикуют его.

Читай также: "Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом

Как сообщает журналист Экрем Конур, "горняки" готовы продать футболиста сборной Украины за 55-60 миллионов евро. Раньше его оценивали в 100 миллионов.

По информации источника, "горняки" отклонили предложение от Наполи в размере 40 миллионов евро, потому что верят, что 22-летний футболист подорожает после матчей Лиги чемпионов.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦

Shakhtar Donetsk is asking for 55-60 million euros for their young star, Georgiy Sudakov.



❌ The club rejected Napoli’s 40 million euro offer, believing Sudakov’s value is much higher.



🌟 They are confident that his performance in the Champions League will… pic.twitter.com/bSVBNyyK4i