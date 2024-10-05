"Вы что, сумасшедшие?!": экс-тренер сборной Украины высказался по поводу возможного трансфера Судакова

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо не верит в переход Георгия Судакова в европейский топ-клуб из-за провала Михаила Мудрика в Челсе и неуверенной игры Артема Довбика в Роме:

Читай также: Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой

"Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон Челси Мудрика купили и теперь сами не рады. Да и Довбик в Роми не заиграет, я уверен. Читал как-то, что Судакова чуть ли не в Реале сватали. Вы что, сумасшедшие?! В футболе совсем совсем!" не понимаете", - заявил Сабо.

Также специалист оценил перспективы форварда Динамо Владислава Ваната:

"Ванат тоже в Европу не уедет. Ну куда ему? Пацанятко еще. Да и не будет он расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня все время атакуют и защищаются, а Ванат только у защитника двигается", - сказал Сабо в комментарии Sport-exspres.

Напомним, Сабо возглавлял национальную сборную Украины в период с 1996 по 1999 годы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!