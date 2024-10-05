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"Вы что, сумасшедшие?!": экс-тренер сборной Украины высказался по поводу возможного трансфера Судакова

Йожеф Сабо не верит в успех украинских футболистов в Европе.
Сегодня, 10:24
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо не верит в переход Георгия Судакова в европейский топ-клуб из-за провала Михаила Мудрика в Челсе и неуверенной игры Артема Довбика в Роме:

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"Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон Челси Мудрика купили и теперь сами не рады. Да и Довбик в Роми не заиграет, я уверен. Читал как-то, что Судакова чуть ли не в Реале сватали. Вы что, сумасшедшие?! В футболе совсем совсем!" не понимаете", - заявил Сабо.

Также специалист оценил перспективы форварда Динамо Владислава Ваната:

"Ванат тоже в Европу не уедет. Ну куда ему? Пацанятко еще. Да и не будет он расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня все время атакуют и защищаются, а Ванат только у защитника двигается", - сказал Сабо в комментарии Sport-exspres.

Напомним, Сабо возглавлял национальную сборную Украины в период с 1996 по 1999 годы.

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