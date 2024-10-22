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Палкин озвучил свою позицию по Тимощуку: Очень грустно

Функционер "горняков" не хочет говорить о бывшем футболисте клуба.
Сегодня, 17:50
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, в интервью европейской прессе, коротко рассказал, что думает о бывшем игроке "горняков" Анатолии Тимощуке, который сейчас живет и работает в России.

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"Очень грустно видеть, как он ведет себя. Больше ничего о нем говорить не хочу", - коротко резюмировал Палкин.

Напомним, Анатолий Тимощук в свое время выступал за донецкий Шахтер, Баварию и ряд других клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук Сергей Палкин ФК Шахтер

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