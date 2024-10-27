Шовковский - о Шахтере: Турнирное положение гнало их вперед

А вот столичной команде не хватало эмоций.

Главный тренер киевского Динамо прокомментировал результаты матча с Шахтером.

Напомним, ранее гранды украинского футбола не сумели определить сильнейшего в очном матче.

Шовковский признал, что его команде не хватало свежести и эмоций, а "горняков" подгоняла ситуация в таблице.

"Мы понимали, что Шахтер будет свежее - два дополнительных дня отдыха это много в этой ситуации. Старались насытить среднюю линию и использовать скорость на флангах. В первом тайме не вошел в игру Брагару, поэтому мы сделали замену в перерыве. И сразу пропустили такой необязательный гол. Дальше пытались давить, имели шикарную возможность у Волошина.

В этой игре футболисты Шахтера действовали грубее. Турнирное положение гнало их вперед. Они были мотивированы, а нам не хватало свежести и эмоций", - рассказал специалист после матча.

Ранее также тен Хаг прокомментировал поражение от Вест Хэма.

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