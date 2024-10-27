Шовковский - о Шахтере: Турнирное положение гнало их вперед
Главный тренер киевского Динамо прокомментировал результаты матча с Шахтером.
Напомним, ранее гранды украинского футбола не сумели определить сильнейшего в очном матче.
Шовковский признал, что его команде не хватало свежести и эмоций, а "горняков" подгоняла ситуация в таблице.
"Мы понимали, что Шахтер будет свежее - два дополнительных дня отдыха это много в этой ситуации. Старались насытить среднюю линию и использовать скорость на флангах. В первом тайме не вошел в игру Брагару, поэтому мы сделали замену в перерыве. И сразу пропустили такой необязательный гол. Дальше пытались давить, имели шикарную возможность у Волошина.
В этой игре футболисты Шахтера действовали грубее. Турнирное положение гнало их вперед. Они были мотивированы, а нам не хватало свежести и эмоций", - рассказал специалист после матча.
Ранее также тен Хаг прокомментировал поражение от Вест Хэма.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!