iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сын экс-игрока Динамо прокомментировал свой дебют за клуб

Роман Саленко мотивирован бороться за место в старте.
Сегодня, 19:50
Роман Саленко / FC Dynamo Kyiv
Роман Саленко / FC Dynamo Kyiv

В рамках 13-го тура УПЛ Динамо переиграло Черноморец.

За киевлян в этом матче дебютировал сын бывшего футболиста клуба Олега Саленко Роман Саленко. После игры полузащитник поделился своими эмоциями. По словам Саленко-младшего, он рад впервые сыграть за столичный гранд.

«Конечно, очень рад. Все ребята поддержали, когда выходил на замену, немного юмора было, поэтому на поле выходил с улыбкой. 

Тренер сказал делать все как и на тренировках - спокойно, уверенно. В общем, больше никаких установок не было». 

Также Роман рассказал, дает ли ему отец футбольные советы.

«Конечно, иногда дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер. Отец - это одно, а когда дается установка на игру - это совсем другое. 

Ожидали сложной игры. Хоть они и не набрали много очков, но проигрывали соперникам преимущественно с минимальными счетами. 

Черноморец настраивался на Динамо с двойной мотивацией, показать себя, не ударить лицом в грязь. В принципе, так все команды настраиваются.

Напоследок хавбек рассказал о своих дальнейших планах.

«Сейчас возвращаюсь к юношеской команде, с которой нам предстоит сыграть посреди недели в Юношеской Лиге УЕФА. Но, бесспорно, настроен бороться за место в первой команде и доказывать свое право играть на взрослом уровне», - сказал Саленко.

На следующей неделе Динамо U-19 встретится в Лиге УЕФА с косовским 2 Каррику

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Роман Саленко

Статьи по теме

Сын рекордсмена чемпионата мира дебютировал за Динамо Сын рекордсмена чемпионата мира дебютировал за Динамо
Динамо на классе обыграло Черноморец Динамо на классе обыграло Черноморец
Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа
Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Они могли наказать нас Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Они могли наказать нас
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Милан - Ювентус, матчи Челси, Арсенала, Барселоны, Интера, Байера и игры УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму
Европа21:05
Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего
Европа20:53
Вундеркинд Арсенала повторил достижение одной из легенд клуба
Сборные20:35
Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в квалификации Евробаскета-2025
Украина20:09
Шахтер несмотря на незабитый пенальти "переехал" Ингулец
Теннис19:58
Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса
Украина19:50
Сын экс-игрока Динамо прокомментировал свой дебют за клуб
Европа19:12
Эвертон Миколенко в большинстве не победил Брентфорд Ярмолюка, Борнмут в большинстве проиграл Брайтону
Европа19:08
Арсенал с Зинченко разгромил Ноттингем Форест
Европа18:41
Цыганков впервые после травмы попал в заявку Жироны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK