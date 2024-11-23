Сын экс-игрока Динамо прокомментировал свой дебют за клуб

В рамках 13-го тура УПЛ Динамо переиграло Черноморец.

За киевлян в этом матче дебютировал сын бывшего футболиста клуба Олега Саленко Роман Саленко. После игры полузащитник поделился своими эмоциями. По словам Саленко-младшего, он рад впервые сыграть за столичный гранд.

«Конечно, очень рад. Все ребята поддержали, когда выходил на замену, немного юмора было, поэтому на поле выходил с улыбкой.

Тренер сказал делать все как и на тренировках - спокойно, уверенно. В общем, больше никаких установок не было».

Также Роман рассказал, дает ли ему отец футбольные советы.

«Конечно, иногда дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер. Отец - это одно, а когда дается установка на игру - это совсем другое.

Ожидали сложной игры. Хоть они и не набрали много очков, но проигрывали соперникам преимущественно с минимальными счетами.

Черноморец настраивался на Динамо с двойной мотивацией, показать себя, не ударить лицом в грязь. В принципе, так все команды настраиваются.

Напоследок хавбек рассказал о своих дальнейших планах.

«Сейчас возвращаюсь к юношеской команде, с которой нам предстоит сыграть посреди недели в Юношеской Лиге УЕФА. Но, бесспорно, настроен бороться за место в первой команде и доказывать свое право играть на взрослом уровне», - сказал Саленко.

На следующей неделе Динамо U-19 встретится в Лиге УЕФА с косовским 2 Каррику

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