Президент Колоса рассказал, что даст игрокам премию за матч с Динамо

Андрей Засуха вознаградит своих подчиненных за выступление против киевлян.

В рамках 15-го тура УПЛ Динамо потеряло очки с Колосом.

После матча против киевлян президент ковалевцев Андрей Засуха дал флеш-интервью УПЛ ТВ, на котором рассказал, что не планировал, но все же даст премию игрокам за этот результат.

"Нет, не пообещал - дал премию. Небольшую, они сказали, что все-таки Динамо Киев, с уважением мы относимся к Динамо, к бренду, к этой команде.

Да, я им дал премию, но не было задачи, какой-то там двойной премии за победу над Динамо. Ребята выходили, ребята играли, как всегда".

Также функционер поделился мыслями об игре в целом.

"Очень хорошая была игра - и от Динамо, и от нас. Эта ничья для нас не как победа, но мы довольны результатом.

Да, сразу побежали вперед после забитого, но во втором тайме уверенно закрылись на своей половине поля. Не все получалось, чтобы мне хотелось. Некоторые моменты на поле мне не нравились.

Что хотел видеть? Победу! Бежать, забивать - красивый футбол. Но, в принципе, играли по результату - молодцы, если прагматично подойти к этому», - резюмировал Засуха.

Отметим, что из-за ничьей с Колосом Динамо будет иметь одинаковое количество очков с Александрией перед очным матчем.

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