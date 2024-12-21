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Полесье выпустило специальную футболку, посвященную реваншу Усик - Фьюри

Житомирский клуб представил лимитированную экипировку в честь большого боя.
Сегодня, 14:58
Усик проведет реванш с Фьюри / ФК Полесье
Усик проведет реванш с Фьюри / ФК Полесье

Полесье, с которым тесно связан обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик, выпустило специальную футболку, которая посвящена его реваншу с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Житомирский клуб, в котором украинский боксер пребывает на контракте и значится как нападающий команды, объявил о начале продажи уникальной лимитированной экипировки.

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"Приобрети эксклюзивную футболку "Polissya Usyk Team 17". Она создана специально под исторический бой! Да-да, это наш набор формы №4. Может, когда-то и сыграем в нем. Лимитированное количество - всего 100 экземпляров.

Эта форма символизирует силу, единство и победу. Будь одним из немногих, кто получит этот уникальный атрибут и поддержит команду и легендарного Александра Усика", - говорится в сообщении пресс-службы Полесья.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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