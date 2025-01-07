Шахтер назвал спарринг-партнеров на зимний тренировочный сбор
Шахтер на днях начал подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции.
Как сообщает пресс-служба "горняков", у команды запланировано проведение трех товарищеских матчей и уже стали известны все соперники.
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В четверг, 9 января, Шахтер встретится в спарринге с хорватским Динамо Загреб. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
В среду, 15 января, "горняки" проведут контрольные матчи с болгарскими ЦСКА София и Лудогорцем.
Расписание товарищеских матчей Шахтера:
- 09.01 Шахтер - Динамо Загреб
- 15.01 Шахтер - ЦСКА София
- 15.01 Шахтер - Лудогорец
Напомним, что в конце января Шахтер в заключительных двух турах основного этапа Лиги чемпионов сыграет с Брестом (22 января) и Боруссией Дортмунд (29 января).
Ранее сообщалось, что нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды.
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