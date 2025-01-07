Шахтер назвал спарринг-партнеров на зимний тренировочный сбор

Во время подготовки "горняки" проведут три товарищеских матча.

Шахтер на днях начал подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает пресс-служба "горняков", у команды запланировано проведение трех товарищеских матчей и уже стали известны все соперники.

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В четверг, 9 января, Шахтер встретится в спарринге с хорватским Динамо Загреб. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

В среду, 15 января, "горняки" проведут контрольные матчи с болгарскими ЦСКА София и Лудогорцем.

Расписание товарищеских матчей Шахтера:

09.01 Шахтер - Динамо Загреб

15.01 Шахтер - ЦСКА София

15.01 Шахтер - Лудогорец

Источник: ФК Шахтер Донецк

Напомним, что в конце января Шахтер в заключительных двух турах основного этапа Лиги чемпионов сыграет с Брестом (22 января) и Боруссией Дортмунд (29 января).

Ранее сообщалось, что нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды.

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