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УАФ выдвинула Шевченко кандидатом в члены Исполкома УЕФА

Глава украинской ассоциации будет претендовать на должность в Европейском футбольном союзе.
Сегодня, 18:58
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Украинская ассоциация футбола выдвинул своего президента Андрея Шевченко кандидатом в члены Исполкома УЕФА.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ, сообщает официальный сайт организации.

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Шевченко будет претендовать на одну из двух позиций в Исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий на два года.

Выборы в Исполком УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде

Ранее сообщалось, что КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Андрей Шевченко уаф

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