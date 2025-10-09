iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Миколенко: Кто-то на нас выливает много критики - это нормально

Игрок Эвертона вернулся в сборную.
9 октября, 09:57       Автор: Василий Войтюк
Виталий Миколенко / УАФ
Виталий Миколенко / УАФ

Украинский защитник Виталий Миколенко поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей отбора к Чемпионату мира 2026 года против Исландии и Азербайджана.

"Фаворитом группы является Франция, это очевидно. А дальше три команды. С Азербайджаном мы сыграли вничью 1:1 в гостях, и теперь эти 4 матча - в каждом из них нам нужно победить. Исландия и Азербайджан - это матчи с прямыми конкурентами за второе место, которые мы должны выиграть. Только так".

"Всегда ощущается давление - будь то в клубе, будь то в национальной команде. В сборной, вероятно, еще больше, потому что времени на подготовку не так много. Каждый приезжает в разном состоянии, у нас сейчас много травм. Ты всегда чувствуешь давление в сборной. Когда ты играешь товарищеские матчи, оно меньше, но оно есть, потому что тебе нужно показывать хороший футбол и выигрывать матчи. А когда ты играешь отборочные матчи, от которых зависит твое будущее, выход на чемпионат мира или Европы, то, конечно, это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Иногда это не получается, это жизнь".

Также Виталий обратился в к украинским болельщикам, заявив, что он понимает ту критику, которую получают игроки.

"Терпения и терпения. Кто-то поддерживает нас, кто-то не хочет поддерживать. Кто-то на нас выливает много критики - это нормально. Даже правильно. После некоторых матчей мы заслуживаем это. Хочу пожелать терпения и, если могут, то пусть болеют за нас", - сказал Миколенко в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, матч против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. Фаворитом в противостоянии считается именно команда Сергея Реброва. Игра против Азербайджана запланирована на 13 октября в Кракове.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

Статьи по теме

Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником
Миколенко стал худшим игроком матча Ливерпуль - Эвертон Миколенко стал худшим игроком матча Ливерпуль - Эвертон
Миколенко сыграет с первых минут в дерби с Ливерпулем Миколенко сыграет с первых минут в дерби с Ливерпулем
Мойес рассказал, сыграет ли Миколенко в дерби Мойес рассказал, сыграет ли Миколенко в дерби

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK