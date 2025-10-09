Миколенко: Кто-то на нас выливает много критики - это нормально

Украинский защитник Виталий Миколенко поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей отбора к Чемпионату мира 2026 года против Исландии и Азербайджана.

"Фаворитом группы является Франция, это очевидно. А дальше три команды. С Азербайджаном мы сыграли вничью 1:1 в гостях, и теперь эти 4 матча - в каждом из них нам нужно победить. Исландия и Азербайджан - это матчи с прямыми конкурентами за второе место, которые мы должны выиграть. Только так".

"Всегда ощущается давление - будь то в клубе, будь то в национальной команде. В сборной, вероятно, еще больше, потому что времени на подготовку не так много. Каждый приезжает в разном состоянии, у нас сейчас много травм. Ты всегда чувствуешь давление в сборной. Когда ты играешь товарищеские матчи, оно меньше, но оно есть, потому что тебе нужно показывать хороший футбол и выигрывать матчи. А когда ты играешь отборочные матчи, от которых зависит твое будущее, выход на чемпионат мира или Европы, то, конечно, это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Иногда это не получается, это жизнь".

Также Виталий обратился в к украинским болельщикам, заявив, что он понимает ту критику, которую получают игроки.

"Терпения и терпения. Кто-то поддерживает нас, кто-то не хочет поддерживать. Кто-то на нас выливает много критики - это нормально. Даже правильно. После некоторых матчей мы заслуживаем это. Хочу пожелать терпения и, если могут, то пусть болеют за нас", - сказал Миколенко в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, матч против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. Фаворитом в противостоянии считается именно команда Сергея Реброва. Игра против Азербайджана запланирована на 13 октября в Кракове.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!