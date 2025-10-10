Первая победа в отборе ЧМ-2026: читатели ISPORT уверены в успехе Украины в матче с Исландией
В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет гостевой матч с Исландией в рамках квалификации чемпионата мира-2026.
На данный момент украинцы имеют в своем активе один набранный балл в отборочной группе после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). Исландцы в свою очередь набрали три очка, разгромив азербайджанцев (5:0) и уступив французам (1:2).
В день очного противостояния Исландии и Украины ISPORT.ua провел опрос среди своих читателей, чтобы определить, какой, по их мнению, будет результат встречи.
По итогам голосования большинство болельщиков выразили уверенность, что "сине-желтые" одержат свою первую победу в нынешней квалификации чемпионата мира - 47%. На ничейный результат ставят 17%, а 36% отдают предпочтение исландцам.
Как завершится матч Исландия - Украина?
- Победа Исландии - 36%
- Ничья - 17%
- Победа Украины - 47%
Напомним, что матч Исландии с Украиной будет сыгран в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Исландия - Украина.
