Первая победа в отборе ЧМ-2026: читатели ISPORT уверены в успехе Украины в матче с Исландией

Болельщики считают, что украинцы справятся с исландцами в гостевом поединке.

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет гостевой матч с Исландией в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

На данный момент украинцы имеют в своем активе один набранный балл в отборочной группе после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). Исландцы в свою очередь набрали три очка, разгромив азербайджанцев (5:0) и уступив французам (1:2).

Читай также: Исландия - Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат мира

В день очного противостояния Исландии и Украины ISPORT.ua провел опрос среди своих читателей, чтобы определить, какой, по их мнению, будет результат встречи.

По итогам голосования большинство болельщиков выразили уверенность, что "сине-желтые" одержат свою первую победу в нынешней квалификации чемпионата мира - 47%. На ничейный результат ставят 17%, а 36% отдают предпочтение исландцам.

Как завершится матч Исландия - Украина?

Победа Исландии - 36%

- 36% Ничья - 17%

- 17% Победа Украины - 47%

Напомним, что матч Исландии с Украиной будет сыгран в Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Исландия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!