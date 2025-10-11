УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
Полузащитник вернется в Бенфику для прохождения обследования после травмы.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не поможет команде в будущем матче квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.
Украинский хавбек получил травму плеча в поединке против Исландии (5:3) и был вынужденно заменен на 39-й минуте.
Как говорится в сообщении УАФ, Судаков покинул расположение сборной Украины. Игрок вернется в Бенфику, где пройдет дальнейшее обследование повреждения.
Матч отбора ЧМ-2026 Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября.
Ранее Судаков опубликовал фото с последствиями травмы.
