УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины

Полузащитник вернется в Бенфику для прохождения обследования после травмы.
Вчера, 20:28       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не поможет команде в будущем матче квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.

Украинский хавбек получил травму плеча в поединке против Исландии (5:3) и был вынужденно заменен на 39-й минуте.

Читай также: Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией

Как говорится в сообщении УАФ, Судаков покинул расположение сборной Украины. Игрок вернется в Бенфику, где пройдет дальнейшее обследование повреждения.

Матч отбора ЧМ-2026 Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября.

Ранее Судаков опубликовал фото с последствиями травмы.

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
